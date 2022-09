Tony La Russa permanecerá fuera del dugout esta temporada, según los White Sox

CHICAGO — El mánager de los Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa, no regresará al banquillo esta temporada.

La Russa, quien cumplirá 78 años el 4 de octubre, se sometió a “pruebas y procedimientos médicos adicionales durante la última semana”, informó el equipo el sábado, y los médicos le han ordenado al miembro del Salón de la Fama que se mantenga alejado de la dirección por el resto de la temporada.

El entrenador de banca, Miguel Cairo, continuará sirviendo como gerente interino de White Sox.

“En este momento, el enfoque está en su salud”, dijo el gerente general Rick Hahn cuando se le preguntó si La Russa todavía quiere dirigir.

La Russa dejó a los Medias Blancas antes de un partido del 30 de agosto contra Kansas City para lidiar con un problema cardíaco. Se reincorporó al club en Oakland el 11 de septiembre y voló de regreso a Chicago para una serie de dos juegos contra Colorado.

La Russa estaba esperando autorización para regresar al banquillo y manejando durante los juegos. Chicago perdió ante Detroit 7-2 el sábado por la noche.

“Vamos a seguir siguiendo sus deseos de mantener en secreto gran parte de los detalles específicos y su información personal”, indicó Hahn el sábado. “Hablé con él en el camino esta mañana, y no tuvo ningún problema con nosotros para que todos supiéramos que existe un protocolo de tratamiento al que planea adherirse. Como resultado, no dirigirá el resto de esta temporada”.

“En cuanto a la pregunta inevitable, ‘Bueno, ¿qué significa eso para la próxima temporada?’ Primero vamos a terminar esta temporada y luego abordaremos todo cuando sea apropiado para pasar página a finales de este año”.

Cairo comentó que habló con La Russa durante unos 15 minutos el viernes por la noche y que estaba bien. Cuando se le preguntó si quería el puesto de gerente, Cairo sostuvo que está concentrado en la temporada actual.

“En este momento tenemos 11 juegos más”, dijo Cairo. “No sé qué va a pasar. Tiene un año más”.

“Hablé con los jugadores hoy, les informé y son 11 juegos más”, compartió Cairo, quien fue el entrenador de la banca. “Vamos a terminar fuerte”.

Los White Sox ganaron 10 de sus primeros 14 juegos con Cairo, pero han perdido cinco seguidos para caer a nueve juegos, el máximo de la temporada, detrás del líder de la División Central de la Liga Americana, Cleveland.

“Miggy y los entrenadores han hecho un muy buen trabajo”, dijo Hahn. “Hemos visto en varios tramos, desafortunadamente no en los últimos cuatro días más o menos, pero en tramos prolongados en las últimas semanas, este equipo muestra destellos de juego al nivel que pensamos que era capaz en el transcurso de toda la temporada. Es un poco demasiado tarde en el transcurso del año”.

“Pero creo que esos muchachos merecen mucho crédito por lo que se les impuso sobre la marcha y la forma en que respondieron, tanto en la sala de entrenadores como en la forma en que respondieron”, agregó Hahn.

Los Medias Blancas comenzaron la temporada con grandes esperanzas de defender su título de división bajo La Russa.

“Es un miembro del Salón de la Fama”, dijo el jardinero Eloy Jiménez. “Impactó en todos los sentidos en el clubhouse. Para nosotros, él no estaba disponible para estar allí en esos juegos que estábamos jugando y está luchando por su vida, por lo que no es bueno. Eso es todo lo que puedo decir en este momento”, comentó Jiménez.

El mánager de los Tigres A.J. Hinch sostuvo que la salud de La Russa es la “preocupación número uno”.

“Estos son trabajos estresantes; no puedes dar por sentada tu salud”, expresó Hinch. “Nosotros, como hombres en este deporte, a menudo no pedimos ayuda, así que me alegro de que esté bien. En el lado de la gestión, es un miembro del Salón de la Fama. Ha hecho todo lo que cualquiera de nosotros que alguna vez haya tenido esta posición soñaría hacer. Sus logros en diferentes equipos, diferentes ligas, diferentes trabajos en su papel en el béisbol y la cantidad de jugadores que ha tocado, el personal que ha desarrollado, su currículum habla por sí mismo y su impacto en el juego debe ser respetado para siempre”.

Los White Sox también hicieron varios movimientos en la lista. El jardinero Luis Robert no estará activo por el resto de la temporada porque las molestias en su muñeca izquierda torcida han empeorado después de que lo golpeó un lanzamiento, explicó Hahn. Chicago colocó a Robert en la lista de lesionados de 10 días el sábado. El jardinero Mark Payton fue llamado de Triple-A Charlotte.

El relevista Joe Kelly fue reincorporado de la lista de bajas médicas familiares, y el zurdo Tanner Banks fue enviado a Charlotte.

El campocorto Tim Anderson podría regresar esta temporada después de que fue incluido en la lista de lesionados por un desgarro de la banda sagital en el dedo medio izquierdo el 9 de agosto, dijo Hahn. Se esperaba que Anderson se perdiera de seis a ocho semanas.

“Realmente es una cuestión de si tiene sentido en este momento del año intentar apresurarse en esa ventana de dos semanas o dejar que la naturaleza siga su curso y lo envíe a la temporada baja completamente curado”, dijo Hahn.

El hombro derecho del lanzador derecho Michael Kopech está bien, pero los Medias Blancas han discutido cuándo se le extirpará un quiste en la rodilla, dijo Hahn. Kopech entró en la lista de lesionados de 15 días por inflamación del hombro derecho el 17 de septiembre.