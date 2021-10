Telemundo Deportes presenta fin de semana futbolero con 16 horas de cobertura

Telemundo Deportes, la casa en español de las Chivas de Guadalajara y de la Liga Premier, presenta un fin de semana lleno de acción futbolística con más de 16 horas de cobertura especial desde Inglaterra, México, Los Ángeles y Miami, con la acción en vivo del esperado partido de la Liga MX entre Chivas y Cruz Azul y la Liga Premier.

La acción futbolística de Telemundo Deportes estará destacada por el encuentro entre Chivas como anfitriones ante el Cruz Azul del torneo de apertura de la Liga MX, este sábado en vivo por Telemundo y Universo a partir de las 9:00 p.m. (hora del este).

Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo estarán cubriendo en vivo desde Guadalajara, brindando una amplia cobertura previa y posterior al partido desde el Estadio Akron, con Copán Álvarez como narrador de las jugadas. Antes del partido, Gurwitz y Hermosillo ofrecerán reportajes especiales y entrevistas en las plataformas digitales de Telemundo Deportes, incluyendo TYM, Rincón Sagrado y Mundo Hermosillo. La cobertura en el lugar culminará con una edición especial de Zona Mixta desde el estadio.

El del sábado será un partido crucial para las Chivas y su entrenador interino Marcelo Leaño, ya que se enfrentarán a los campeones actuales en la recta final y además será el ultimo partido en casa de la temporada regular donde buscarán hacerse un lugar en los playoffs. El equipo tratará de sacar provecho a su último partido donde ganaron 2-0 contra Toluca preparándose para enfrentar a Tijuana y Cruz Azul el fin de semana.

La cobertura futbolística del fin de semana también se verá reforzada por la presentación especial de la Liga Premier. Andrés Cantor y Manuel Sol viajan a Inglaterra para narrar la acción de los partidos, comenzando con el Leeds contra el Wolverhampton en vivo desde el Elland Road y con un adelanto al juego a partir de las 9:30 a.m. (hora del este) en Universo. El domingo, Cantor y Sol estarán en Old Trafford para presentar la cobertura en vivo del Derby inglés cuando el Manchester United reciba al Liverpool comenzando con un adelanto al juego a las 10:30 a.m. (hora del este) en Telemundo.

Raúl Jiménez y los Wolves buscarán su cuarto triunfo consecutivo tras la dramática victoria del pasado fin de semana contra el Aston Villa. Por otra parte, el Leeds United de Marcelo Bielsa aspira a que Raphinha regrese al campo de juego con la esperanza de recuperarse luego de perder ante el Southampton.

El domingo, el Manchester United y el Liverpool, los dos equipos ingleses con más títulos, se enfrentan en el “Teatro de los Sueños” en el primer derbi de Cristiano Ronaldo desde su regreso con los Diablos Rojos. El Liverpool es el único equipo que no ha perdido ningún juego esta temporada, y Mohamed Salah regresa al campo de juego tras marcar uno de los mejores goles de la temporada el sábado pasado ante el Watford.

La cobertura del fin de semana de la Liga Premier de Telemundo Deportes comienza el viernes 22 de octubre con el Arsenal vs. Aston Villa a partir de las 2:30 p.m. (hora del este) por Universo. La acción del sábado comenzará con el Chelsea enfrentando al Norwich City desde las 7:00 a.m. (hora del este) y culminará con el Brighton vs. Manchester City a partir de las 12:00 p.m., todo en vivo por Universo.

Para complementar la cobertura de la Liga Premier de Telemundo Deportes de este fin de semana, Ana Jurka presentará segmentos en vivo desde el Festival de Fanáticos Premier League Mornings Live, que viajará por primera vez a Los Ángeles, California. El festival de fanáticos de dos días se llevará a cabo en el histórico Memorial Coliseum de Los Ángeles, sede de dos Juegos Olímpicos (1932 y 1984) y dos Super Bowls (I y VII). Más detalles aquí.

