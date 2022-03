Por qué la MLB no levantará el cierre patronal sin un acuerdo

El cierre patronal de la MLB ha impactado oficialmente la temporada regular cuando el comisionado Rob Manfred anunció el martes la cancelación de la primera semana de partidos.

Esto puede plantear la pregunta: ¿Qué se necesitará para que termine el cierre patronal?

La respuesta corta: un nuevo acuerdo laboral.

Es cierto que la MLB podría terminar con el cierre patronal en cualquier momento. Las negociaciones laborales podrían continuar cuando comiencen los entrenamientos de primavera, con la temporada empezando poco después.

Pero la liga no ha mostrado voluntad de levantar el cierre patronal. De hecho, la MLB le indicó al sindicato que está dispuesta a perder todo abril, y The Athletic informó que no enfrentarán reembolsos en sus contratos de televisión local hasta mayo.

Entonces, a menos que la liga se vea obligada a levantar el cierre patronal debido a una acción legal — un proceso que probablemente comenzaría con una queja sindical ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo — la única forma en que termina el cierre patronal, tal como están las cosas, es llegar a un nuevo acuerdo laboral.

¿Por qué?

“Creo que está bastante claro que los dueños de béisbol no quieren comenzar la temporada sin un contrato laboral,” dijo Gerry Golden, un abogado de Neil Gerber Eisenberg en Chicago que ha practicado derecho laboral durante más de 40 años, a NBC Sports Chicago, “y exponerse a los jugadores que declaren a mitad de temporada que se irán a la huelga, y luego a los dueños que enfrentan la perspectiva de perder parte o, francamente, una parte sustancial de una temporada y todo lo que eso implica.”

El paro implementado por la liga es la primera vez que la MLB ha perdido juegos debido a una disputa laboral desde la huelga de jugadores de 1994-95. Ese paro laboral costó los juegos de la temporada regular y la Serie Mundial de 1994.

Tienes que ir más atrás para ver la última vez que la liga bloqueó a sus jugadores: 1990.

Golden, quien también es profesor en la Facultad de Derecho en DePaul University, dijo que, si bien los empleadores “generalmente no recurren a los cierres patronales”, cuando lo hacen, se considera que es por “motivos ofensivos o defensivos.”

“[Los dueños] quieren resolver esto antes del inicio de la temporada,” comentó Golden. Es realmente los dueños diciendo: “Queremos controlar el momento en que una disputa podría provocar el cese de nuestra actividad normal aquí.”

El momento del cierre patronal obviamente fue calculado. La liga lo implementó el 2 de diciembre, justo después de que expiró el último convenio colectivo. No hubo amenaza inmediata de juegos perdidos con el inicio programado de los entrenamientos de primavera meses después.

Por supuesto, los entrenamientos de primavera se han retrasado. La liga y el sindicato no se reunieron durante más de 40 días después de que comenzó el cierre patronal. Las negociaciones han sido lentas y polémicas, y la MLB finalmente dio una fecha límite para un acuerdo para evitar la cancelación de juegos.

Los líderes sindicales rechazaron por unanimidad la propuesta final de MLB antes de esa fecha límite el martes.

¿Hacia dónde se dirigen las negociaciones?

Si a principios de esta semana fuera la fecha límite para comenzar la temporada a tiempo, eso haría que la próxima semana fuera la fecha límite para evitar que se eliminen más juegos del calendario. Los negociadores principales Bruce Meyer (sindicato) y Dan Halem (MLB) tienen una reunión informal uno a uno el jueves.

Más allá de eso, estén pendientes de los abogados.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tim Stebbins para NBCSports.com.