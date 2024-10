“Nueva era”: Chicago Red Stars revela nuevo nombre y logo del equipo para 2025

Las Chicago Red Stars ya no serán las Red Stars a partir de 2025.

Pronto serán conocidas simplemente como Chicago Stars FC.

El equipo anunció el cambio en las redes sociales el miércoles, incluyendo tanto su nuevo nombre como su escudo, que se lanzarán en 2025.

"Nueva era, mismas Stars", escribió el equipo.

New era, same Stars ⭐️



Our nuevo crest starting 2025. pic.twitter.com/o2QNxg6dTB