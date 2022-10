Ganso salvaje invade el campo durante segundo partido entre Dodgers y Padres

El ganso está suelto.

Si la lluvia en el Dodger Stadium durante el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional no fue lo suficientemente extraña, un ganso salvaje decidió subir la apuesta durante el Juego 2 el miércoles por la noche.

Mientras los Dodgers bateaban en la parte baja de la octava entrada, un ganso salvaje y probablemente lesionado voló al campo en el Dodger Stadium y se acostó en los jardines poco profundos entre el centro y el jardín derecho.

Las cámaras captaron al ganso tirado en el césped pero el juego continuó.

Después de que Gavin Lux conectó un sencillo al jardín derecho, el manager de los Padres, Bob Melvin, caminó hacia el montículo para cambiar de lanzador. Fue entonces cuando los miembros del equipo de mantenimiento del estadio de los Dodgers corrieron al campo para sacar el ganso.

El ganso evadió a sus captores volando alrededor del estadio, pero se quedó sin gasolina y aterrizó detrás del plato. Una vez más trató de escapar, pero no le quedó energía, cayendo al suelo cerca de la tercera base donde cedió y fue capturado y retirado del campo.

El reportero deportivo de la estación hermana NBC LA, Michael J. Duarte, captó todo en video desde el palco de prensa.

La influenza aviar se ha estado propagando por todo el condado de Los Ángeles desde agosto y podría haber sido la causa del comportamiento del ave. Con suerte, estará bien.

