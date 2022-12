México en busca de un nuevo técnico tras la eliminación en la Copa del Mundo

La participación de México en la Copa del Mundo no fue lo único que se acabó tras el partido del conjunto tricolor frente a Arabia Saudita.

El ciclo de Gerardo “Tata” Martino también llegó a su fin. El técnico argentino confirmó tras la eliminación que su tiempo dirigiendo al equipo nacional había terminado.

“Yo soy el gran responsable de este rotundo fracaso”, dijo Martino. “Mi contrato venció cuando el árbitro pitó el final del partido”.

El proceso de Martino empezó en buen maquino, culminando en el título de la Copa Oro en 2019 en Soldier Field en Chicago contra los Estados Unidos. Pero de allí en adelante las cosas se fueron de mal a peor.

El buen funcionamiento que México demostró en los primeros dos años se estaba disminuyendo. Así como la cima fue la victoria contra Estados Unidos, el punto más bajo fue perdiendo la final de la Nations League contra el mismo rival en 2021. En ese mismo año, México perdió la Nations League, la final de la Copa Oro y un partido de eliminatorias contra su archirrival.

A pesar de los malos resultados y el mal rendimiento, no iban a destituir a Martino con tan poco tiempo para que empezara el Mundial. Desafortunadamente para el técnico y el equipo, las deficiencias que venía arrastrando en los últimos dos años no fueron corregidas para el Mundial.

La falta de creación y contundencia, especialmente contra Arabia Saudita, fue el gran problema y así lo manifestó Martino después del partido.

Sobre el papel, los últimos números de Martino no son malos. Pero los números pueden ser engañosos. México no estaba jugando bien llegando al Mundial y se reflejó en los tres partidos y en quedar eliminados en la fase de grupo por primera vez desde 1978. Finalmente, justamente o no, ese va ser el legado de Gerardo Martino con la selección nacional.