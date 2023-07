Las mejores jugadoras que se perderán el Mundial Femenino 2023

La Copa Mundial Femenina de 2023 comenzará el 20 de julio cuando Nueva Zelanda, una de las naciones anfitrionas, se enfrente a Noruega.

Con cada torneo importante, sin duda, faltarán jugadores de renombre. La Copa Mundial Femenina no es diferente. Sin embargo, la mayoría de los mejores jugadores tienen una cosa en común: se perderán el torneo debido a lesiones del ligamento cruzado anterior. Las lesiones del LCA han sido demasiado comunes en el fútbol femenino.

Sin más preámbulos, aquí están los seis mejores jugadores que se pierden la Copa del Mundo, con dos menciones de honor.

Vivianne Miedema

Holanda, una de las finalistas de la final de 2019, no podrá contar con Vivianne Miedema. La delantera estrella sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior a mediados de diciembre en un partido de la Liga de Campeones contra el Lyon.

En su tiempo limitado con el Arsenal la temporada pasada, Miedema anotó cuatro goles en ocho partidos en la WSL y tres goles en siete partidos en la Liga de Campeones.

Miedema también es la goleadora de todos los tiempos de Holanda con 95 goles en 115 apariciones.

El Arsenal ha sido uno de los clubes más afectados por las lesiones del LCA y Miedema es una de las tres jugadoras del Arsenal que se pierde el torneo por esta lesión.

Beth Mead

Beth Mead es la segunda jugadora del Arsenal en la lista que se pierde la Copa del Mundo por una lesión en el ligamento cruzado anterior. Sufrió la lesión en un partido de la liga contra el Manchester United en noviembre.

Mead tuvo una Eurocopa 2022 fantástica donde sus actuaciones la llevaron a convertirse en la subcampeona en la carrera del Balón de Oro.

En su tiempo con el Arsenal, Mead ha marcado 37 goles en 102 partidos. Con Inglaterra, Mead ha anotado 29 goles en 50 apariciones.

Leah Williamson

La tercera jugadora del Arsenal en la lista, Inglaterra no podrá contar con su capitán después de que Williamson sufriera una lesión en el ligamento cruzado anterior en abril durante un partido de la WSL contra el Manchester United.

Durante el partido, Williamson se torció la rodilla después de que pareció que se le atoró el pie en el césped.

Al igual que Mead, Williamson formó parte del equipo de Inglaterra que ganó la Eurocopa de 2022 y fue el capitán del equipo durante la Finalísima contra Brasil, que Inglaterra ganó por penales.

Williamson ha marcado cuatro goles en 43 apariciones con la selección inglesa.

Maríe-Antoinette Katoto

Marie-Antoinette Katoto es una de las dos delanteras de Francia que se perderá la Copa del Mundo.

Katoto sufrió una lesión en el ACL durante la fase de grupos de la Eurocopa en 2022. El camino hacia la recuperación de Katoto no ha sido el más fácil, pero ha comenzado a hacer ciertas actividades para ponerse en forma. Sin embargo, no fue suficiente para que Katoto fuera incluida en el equipo de Francia, ya que simplemente no estaba lo suficientemente en forma para participar.

El delantero del PSG ha sido prolífico para Francia, ya que Katoto ha marcado 26 goles en 32 apariciones.

Catarina Macario

Junto a Sophia Smith y Trinity Rodman, Catarina Macario habría sido una de las jóvenes jugadoras estadounidenses a seguir en la Copa del Mundo de 2023.

Sin embargo, Macario es otra jugadora afectada por una lesión en el ligamento cruzado anterior.

Macario se rompió el ligamento cruzado anterior en junio de 2022 con el Lyon, descartándola para la temporada. En la temporada 2021-22, Macario marcó 14 goles en 20 partidos de Liga. También se convirtió en la primera estadounidense en anotar en una final de la Liga de Campeones. Con Estados Unidos, Macario ha marcado ocho goles en 17 partidos.

God’s plan. I will be back ✊🏾❤️ pic.twitter.com/JNMsl2RbMz — Catarina Macario (@catarinamacario) May 23, 2023

Si bien Macario se perderá la Copa del Mundo, no todo son malas noticias, ya que recientemente firmó para el Chelsea.

Mallory Swanson

Mallory Swanson no solo estaba jugando para tener un lugar en la lista para la Copa del Mundo, sino que estaba poniendo su nombre en la conversación para un puesto de titular.

Sin embargo, en un amistoso de abril contra Irlanda, Swanson se desgarró el tendón de la rótula y la descartó de la Copa del Mundo.

Swanson no solo estaba cumpliendo con los Estados Unidos, sino que estaba haciendo lo mismo con los Chicago Red Stars. La temporada pasada, Swanson anotó 11 goles en 17 partidos. Con la selección ha marcado 32 goles y ha dado 27 asistencias en 88 partidos.

Menciones honoríficas

Todos los nombres de esta lista se pierden el Mundial por lesión. Sin embargo, hay dos jugadores que tomaron la decisión de no ir al Mundial.

Mapi León y Patri Guijarro del Barcelona no formaron parte de la lista de la Copa del Mundo de España ya que eran parte de "Las 15" que no se hicieron disponibles para la selección hasta que mejoraran las condiciones en la selección nacional.

A pesar de que algunas de “Las 15” han regresado, Mapi León y Patri Guijarro reiteraron que las cosas no habían cambiado lo suficiente como para sentirse cómodas en regresar a La Roja.

Ambas jugadoras son consideradas una de las mejores, si no las mejores, jugadores en sus respectivas posiciones. Mapi León juega como central y fue fundamental para que el Barcelona ganará la liga y la Champions League.

Lo mismo se podría decir de Guijarro, considerada una de las mejores pivotes del fútbol femenino. Con la ausencia de Alexia Putellas, Guijarro también ha demostrado su habilidad para jugar más avanzada en el campo. Su versatilidad es algo que España sin duda extrañará.