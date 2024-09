La ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos se convertirá en una fiesta

El acto final de los Juegos Paralímpicos de París será una gran fiesta.

Esa fue la promesa de Thomas Jolly, el director artístico de las ceremonias de apertura y clausura y de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este año.

Jolly confirmó que 24 DJs estarán presentes con música techno y dance en el Estadio de Francia el domingo cuando lleguen a su fin los Juegos Paralímpicos 2024.

“Queremos convertir al Estadio de Francia en una gran pista de baile para celebrar el final de los Juegos Paralímpicos", le comentó Jolly a The Associated Press.

Como en la ceremonia de apertura, que contó con artistas discapacitados y bailares en silla de ruedas y con muletas, la pista de baile será abierta para todos.

La ceremonia de clausura marcará el final de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Para Jolly, un director de teatro de 42 años, es el capítulo final de un atestado verano.

Jolly dirigió la ceremonia de apertura de los Olímpicos del 26 de julio sobre el río Sena y que fue altamente elogiada, pero también recibió críticas.

Aunque Jolly aseguró que su intención nunca fue burlarse de la religión, él y su familia fueron acosados en redes sociales y recibieron amenaza de muerte por su orientación sexual, lo que llevó a una investigación del gobierno francés.

“He realizado espectáculos por 20 años y he recibido críticas de mis producciones teatrales”, admitió Jolly. “Las críticas pueden doler. Ese es el trabajo. Pero los ataques, amenazas, insultos… eso es distinto”.

Jolly indicó que la controversia no llevó a ningún cambio en las subsecuentes ceremonias.

“Absolutamente no”, aclaró. "Nada cambió y nada debió cambiar".

Indicó que todas las escenas fueron aprobadas meses antes por el gobierno francés, la ciudad de París y el Comité Olímpico Internacional.

Nativo de Rouen, Jolly se mudó a París para preparar los Juegos, a los que le dedicó dos años y medio para crear las ceremonias. Casi toda la preparación se realizó de noche y en locaciones remotas para mantener el secreto.

Los preparativos para el domingo han sido similares. Debido a que el Estadio de Francia es sede de las competencias atléticas durante el día, los ensayos han sido de noche.

“Me dediqué completamente a mi trabajo”, indicó Jolly. “No he celebrado nada. No me fui de fiesta, no he tenido ni tiempo de volver a las ceremonias por televisión”.

Jolly comentó que ha considerado escribir un libro sobre su experiencia olímpica antes de regresar al teatro.

“Creo que nunca tendré una audiencia como esa (de la ceremonia de apertura de los Olímpicos) en mi vida”, reconoció. “Pero no importa. Hay muchas cosas importantes que pueden suceder en teatros para 50 personas”.