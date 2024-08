La boxeadora olímpica Imane Khelif habla tras ola de odioso escrutinio tras prueba de género

La boxeadora olímpica Imane Khelif dijo que la ola de odioso escrutinio que ha enfrentado por conceptos erróneos sobre su género “daña la dignidad humana” y pidió que se ponga fin al acoso a los atletas después de verse muy afectada por la reacción internacional en su contra.

La atleta argelina habló sobre su tumultuosa experiencia olímpica el domingo por la noche en una entrevista con SNTV, socio de videos deportivos de The Associated Press.

“Envío un mensaje a todos los pueblos del mundo para que respeten los principios olímpicos y la Carta Olímpica, para que se abstengan de intimidar a todos los atletas, porque esto tiene efectos, masivo efectos”, dijo Khelif en árabe. “Puede destruir a la gente, puede matar los pensamientos, el espíritu y la mente de la gente. Puede dividir a la gente. Y por eso les pido que se abstengan de intimidar”.

Las victorias de Khelif y su compañera boxeadora Lin Yu-ting de Taiwán en el ring de París se han convertido en una de las historias más importantes de los Juegos de París. Ambas mujeres consiguieron sus primeras medallas olímpicas incluso cuando se enfrentaron a abusos en línea basados ​​en afirmaciones sin fundamento sobre su género, lo que las llevó a una división más amplia sobre el cambio de actitudes hacia la identidad de género y las regulaciones en los deportes.

Khelif, de 25 años, reconoció la presión y el dolor de soportar esta terrible experiencia mientras competía lejos de casa en el evento más importante de su carrera atlética.

“Estoy en contacto con mi familia dos días a la semana. Espero que no se hayan visto profundamente afectados”, dijo. “Están preocupados por mí. Si Dios quiere, esta crisis culminará con una medalla de oro y esa sería la mejor respuesta”.

La historia de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) con los Juegos Olímpicos

El vitriolo surge de las afirmaciones de la Asociación Internacional de Boxeo, dominada por Rusia y que ha sido excluida permanentemente de los Juegos Olímpicos, de que tanto Khelif como Lin no pasaron pruebas de elegibilidad no especificadas para la competencia femenina en el campeonato mundial del año pasado.

Khelif se negó a responder cuando se le preguntó si se había sometido a otras pruebas además de las pruebas de dopaje, diciendo que no quería hablar de ello.

Expresó su gratitud al Comité Olímpico Internacional y a su presidente, Thomas Bach, por apoyarla resueltamente mientras el antiguo organismo rector del boxeo olímpico, prohibido, avivaba el furor en torno a su participación en París.

“Sé que el Comité Olímpico me ha hecho justicia y estoy contenta con este remedio porque muestra la verdad”, dijo.

Dos boxeadoras que fueron descalificadas del campeonato mundial de 2023 después de que se juzgara que habían fallado las pruebas de elegibilidad de género fueron autorizadas a pelear en los Juegos Olímpicos de París

También ha visto un apoyo masivo en sus peleas, provocando aplausos cuando entra a la arena y multitudes ondeando banderas argelinas coreando su nombre. Volverá a pelear el martes en las semifinales femeninas de 66 kilogramos en Roland Garros.

Khelif dejó en claro en repetidas ocasiones que no permitirá que las charlas o las acusaciones la disuadan de intentar reclamar la primera medalla de oro olímpica de Argelia en el boxeo femenino.

“No me importa la opinión de nadie”, dijo Khelif un día después de vencer a la húngara Anna Luca Hamori. “Vine aquí por una medalla y para competir por una medalla. Sin duda competiré para mejorar (y) ser mejor, y si Dios quiere, mejoraré, como cualquier otro atleta”.

Aunque está consciente de la discusión mundial sobre ella, Khelif dijo que ha estado algo alejada.

"Honestamente, no sigo las redes sociales", dijo. “Hay un equipo de salud mental que no nos deja seguir las redes sociales, especialmente en los Juegos Olímpicos, ni a mí ni a otros deportistas. Estoy aquí para competir y conseguir un buen resultado”.

Khelif comenzó su carrera olímpica el jueves pasado con una victoria sobre Angela Carini de Italia, quien abandonó el combate después de sólo 46 segundos. Carini dijo más tarde que lamentaba su decisión y deseaba disculparse con Khelif.

Ese final inusual elevó las conversaciones en torno a Khelif hasta convertirse en un rugido, generando comentarios de personas como el expresidente estadounidense Donald Trump, la escritora de “Harry Potter” J.K. Rowling y otros afirmaron falsamente que Khelif era un hombre o transgénero.

El COI declaró repetidamente que ella y Lin estaban calificados para participar en los Juegos Olímpicos, y ha denunciado los turbios estándares de pruebas y la gobernanza poco transparente de la IBA, que fue expulsada por completo de los Juegos Olímpicos el año pasado en un castigo sin precedentes para un organismo rector.

Khelif claramente sintió el peso del escrutinio mundial sobre ella, y su victoria sobre Hamori el sábado pareció ser catártica. Después de que el árbitro levantó la mano de Khelif con la victoria, se dirigió al centro del ring, saludó a sus fans, se arrodilló y golpeó la lona con la palma de la mano, su sonrisa se convirtió en lágrimas.

"No podía controlar mis nervios", dijo Khelif en la entrevista. “Porque después del revuelo mediático y después de la victoria, hubo una mezcla de alegría y al mismo tiempo me afectó mucho, porque sinceramente no fue nada fácil pasar por eso. Fue algo que daña la dignidad humana”.

¿Por qué Khelif fue suspendido por la IBA?

Había competido en eventos de la IBA durante varios años sin problemas hasta que fue abruptamente suspendida del campeonato mundial del año pasado. El organismo dominado por Rusia, que ha enfrentado años de enfrentamientos con el COI, se ha negado a proporcionar información sobre las pruebas.

La federación nacional de boxeo de Argelia sigue siendo miembro de la IBA.

Khelif es de la zona rural del noroeste de Argelia y creció jugando fútbol hasta que se enamoró del boxeo. Superando las objeciones iniciales de su padre, viajó 10 kilómetros (unas 6 millas) en autobús para entrenarse para las peleas en un pueblo vecino.

Después de alcanzar el nivel más alto del deporte al final de su adolescencia, tuvo problemas al principio de su carrera antes de alcanzar un nivel de élite. Khelif ha sido una competidora internacional sólida, aunque poco espectacular, durante seis años, y perdió ante la eventual medallista de oro Kellie Harrington de Irlanda en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La próxima pelea de Khelif en París será contra Janjaem Suwannapheng de Tailandia. Si Khelif vuelve a ganar, luchará por una medalla de oro el viernes.

"Sí, esta cuestión afecta a la dignidad y el honor de cada mujer", dijo a una emisora ​​argelina en breves declaraciones el domingo después de vencer a Hamori. “La población árabe me conoce desde hace años y me ha visto boxear en la IBA que me hizo daño (y) me trató injustamente, pero tengo a Dios de mi lado”.