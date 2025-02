La dueña de los Chicago Bears, Virginia McCaskey, fallece a los 102 años

Virginia McCaskey, dueña de los Chicago Bears y matriarca de la NFL, falleció a la edad de 102 años, anunció el equipo el jueves.

McCaskey es la dueña de la NFL con más años de servicio, habiendo sido dueña de los Bears desde que su padre y fundador del equipo, George S. Halas, falleció el 31 de octubre de 1983.

“Si bien estamos tristes, nos reconforta saber que Virginia Halas McCaskey vivió una vida larga, plena y llena de fe y ahora está con el amor de su vida en la Tierra”, dijo la familia en un comunicado. “Guió a los Bears durante cuatro décadas y basó cada decisión comercial en lo que era mejor para los jugadores, entrenadores, personal y fanáticos de los Bears”.

McCaskey nació en 1923 y se crió en una familia de fútbol de primer nivel, ya que su padre, George Halas, fundó los Bears y ayudó a fundar la NFL. Halas fue jugador, entrenador y propietario de los Bears y dirigió el equipo desde su inicio hasta su muerte en 1983. McCaskey ha sido la propietaria principal desde entonces, aunque su hijo Michael asumió como presidente del equipo en 1999, luego otro hijo, George, tomó el mando en 2011.

A continuación, se incluye la declaración completa del equipo:

Durante los últimos 41 años, la Sra. McCaskey continuó con la firme misión que le había encomendado su padre de defender los valores de la ciudad de Chicago, su gente y sus seguidores.

La Sra. McCaskey comprendía no solo el amor y el aprecio de su padre por el fútbol y el equipo en el que jugaba, entrenaba y era dueño, sino también el amor de los aficionados por los Chicago Bears. Siempre tuvo presente lo que significaban los Bears para la ciudad de Chicago y lo que la ciudad significaba para los Bears.

Tenía una pasión por el equipo que igualaba a la de su padre, celebrando cada victoria con gracia y sufriendo en silencio cada derrota. Se propuso asistir a todos los partidos que podía, tanto en casa como fuera, y estuvo viva durante ocho de los nueve campeonatos mundiales de los Bears. Como propietaria del equipo, la Sra. McCaskey supervisó el noveno campeonato mundial de la franquicia y el primer título de Super Bowl en 1985.

Inculcar los valores de la fe y la familia en cada persona que conocía, no solo en su propia familia, fue la esencia del trabajo de su vida. La Sra. McCaskey afirmó que nunca se sintió una mente futbolística calificada, sino que se centró en ayudar a los demás a hacer el mejor trabajo para el club, el equipo y su base de seguidores. Su objetivo nunca fue liderar la organización de los Bears, sino inculcar su fe en quienes sí lo hacían. Quería ayudar a todos los que tenían contacto con la organización, el personal, los entrenadores, los jugadores y los seguidores, a darse cuenta de que todos eran parte de una gran familia. La Sra. McCaskey esperaba que los seguidores de los Bears tuvieran tanta fe en el equipo como ella en ellos. A pesar de todo, la Sra. McCaskey no podía imaginar su vida de otra manera que no fuera la que era.

Nació en 1923, en Chicago, Illinois, hija de Min y George Halas. Era la mayor de dos hijos, junto con su hermano menor, George S. “Mugs” Halas, Jr. La Sra. McCaskey asistió a las escuelas públicas de Chicago hasta el octavo grado, cuando se trasladó a la escuela parroquial de St. Hilary en Chicago. Realizó sus estudios secundarios en la Academia St. Scholastica en Chicago.

La Sra. McCaskey continuó sus estudios en la Universidad Drexel en Filadelfia, Pensilvania, donde conoció a su futuro esposo, Edward W. McCaskey. Ambos se casaron el 2 de febrero de 1943 en la iglesia St. Margaret Mary en Bel Air, Maryland, antes de que el Sr. McCaskey entrara en el servicio militar en la Segunda Guerra Mundial después de su entrenamiento ROTC.

Después de que su esposo entrara en servicio, la Sra. McCaskey vivió con la madre de él y su familia en Lancaster, Pensilvania. Allí nacieron los primeros tres de los 11 hijos de la pareja. La pareja regresó a Illinois en 1949 y vivió tranquilamente en Des Plaines. El Sr. McCaskey comenzó a trabajar con la organización Bears en 1967 a pedido de Halas. La Sra. McCaskey se centró en criar a los hijos de la pareja, pero la vida cambió en el transcurso de cuatro años después del fallecimiento repentino de su hermano menor en 1979 y el fallecimiento de su padre en 1983.

Después del fallecimiento de su padre, la Sra. McCaskey se encontró como la principal propietaria de la franquicia de los Chicago Bears. Nunca buscó ser el centro de atención. Comprendió la importancia de enfatizar a los miembros de la familia lo importante que era el legado de la franquicia, no en términos de dinero o valor, sino en términos de lo que el equipo significaba para la gente de Chicago y más allá.

La Sra. McCaskey reconoció que a veces había que tomar decisiones difíciles, pero confiaba en que la convicción guiaría a todos los involucrados en los momentos difíciles. Observó de primera mano cómo la liga pasó de ser un negocio deportivo en dificultades a convertirse en el deporte más popular de Estados Unidos, y valoró las amistades de su familia con otros propietarios de equipos, entre ellos la familia Mara, la familia Rooney, la familia Bidwill y la familia Brown.

En el centro de todo lo que hacía estaba la fe de la Sra. McCaskey. Como católica devota, siempre reflexionaba sobre lo que Dios querría que hiciera en la vida diaria. Se centró en tratar de ayudar a alentar a las personas a ser mejores entre sí y una vez afirmó que siempre estaba trabajando en su fe en los buenos y malos momentos. Era conocida por apreciar las reuniones familiares de Navidad y Acción de Gracias y les proporcionaba a sus familiares y a muchos amigos belenes como símbolo de su fe y del verdadero significado de las fiestas.

Su compromiso con la mejora de la comunidad de Chicagoland se puede ver a través del establecimiento del programa Bears Care en 2005. Desde entonces, Bears Care ha otorgado subvenciones por un total de más de $31.5 millones a 225 agencias calificadas para mejorar la calidad de vida de las personas en la comunidad de Chicagoland, especialmente los niños desfavorecidos y sus familias, a través de programas específicos que apoyan la educación, el atletismo juvenil y la investigación médica y los programas de concientización sobre la salud centrados en el cáncer de mama y de ovario. La Sra. McCaskey también apoyó generosamente muchas otras causas valiosas.

La Sra. McCaskey tuvo 11 hijos, ocho varones y tres mujeres. Le sobreviven sus hijos: Patrick (Gretchen), Edward Jr. (Kathy), George (Barbara), Richard, Brian (Barbara) y Joseph, y sus hijas Ellen (Barney) Tonquest, Mary y Anne (Mike) Catron. Su esposo falleció en 2003. Su hijo, Timothy, falleció en 2011 y Michael falleció en 2020. También le sobreviven 21 nietos, 40 bisnietos y cuatro tataranietos.