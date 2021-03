Liga MX: El León sigue sin rugir

El actual campeón del fútbol profesional mexicano, La Fiera del León, sufre de la famosa “campeonitis”, en ocho partidos en el torneo Clausura Guardianes 2021, el equipo del Bajío está penúltimo en la tabla con apenas siete puntos, producto de dos victorias, un empate y cinco derrotas.

El cuadro Esmeralda ha ganado solamente un partido de los últimos cinco que ha jugado y se le está haciendo tarde para enderezar el rumbo y meterse a zona de clasificación.

Luego de su más reciente fracaso, una derrota como local ante el Puebla, el técnico Ignacio Ambriz dijo “no creo que se piense tirar la toalla, pero si seguimos así no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos siete puntos y ya no tenemos margen de error, si queremos aspirar a meternos (a la repesca) debemos cambiar muchas cosas porque no tuvimos brújula”.

Y LO QUE FALTA

El camino por recorrer no luce nada facíl para La Fiera, cuatro de sus próximos cinco rivales son serios candidatos al título: América, Monterrey, Santos y Toluca, así que Nacho Ambriz deberá sacar, de donde sea, esa magia que llevó a los Panzas Verdes a ser el mejor equipo en los últimos dos años.

El estratega mexicano esta muy consciente de lo que vive el equipo, y de lo que tiene que hacer para mejorar la situación, “no le estoy transmitiendo esa hambre como en torneos atrás, en dos meses hemos tirado a la borda lo construido en dos años y hoy no estamos nada bien, no funcionamos como el equipo debe funcionar y tendré una autocrítica, ya hablé con ellos pero pareciera que no hay eco y eso si me apura, y empezaré por mí para saber si ya no estoy transmitiendo”.

Este sábado ante América, en la cancha del Estadio Azteca, sabremos si las palabras de Ambriz finalmente comienzan a surtir efecto en sus jugadores.