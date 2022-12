Los encuentros y horarios de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA

Tras una fase de grupos donde unos grupos no terminaron como pensábamos, y con partidos cada día, la Copa del Mundo se está tomando un pequeño descanso antes del comienzo de los cuartos de final este viernes. Aquí están los rivales y los horarios para los cuartos de final del Mundial 2022.

Viernes, 9 de diciembre

Brasil vs Croacia, 10:00 am ET

Brasil llegó a esta fase del Mundial tras una contundente victoria de 4-1 sobre Corea del Sur. El equipo brasilero demostró ese mítico joga bonito que quizás no mostraban desde hace muchos años. También contaron con el regreso de Neymar que se había perdido los últimos dos partidos de la fase de grupo con una lesión. Quedó en evidencia lo mejor que se ve Brasil con Neymar en la cancha.

Fiel a su costumbre, Croacia, el subcampeón del Mundial 2018, tuvo que ir a tiempo extra y penales para finalmente vencer a Japón. Aun a sus 37 años, Luka Modric sigue siendo el motor de la selección croata. A pesar de irse abajo en el marcador frente a Japón, lograron empatar y usaron su experiencia para sacar el triunfo. Esa pelea y resiliencia lo necesitaran contra Brasil.

Viernes, 9 de diciembre

Países Bajos vs Argentina, 2:00 pm ET

En una repetición de las semifinales de la Copa del Mundo 2014 en Brasil, veremos a los Países Bajos toparse contra Argentina.

Los neerlandeses vencieron a los Estados Unidos 3-1 para avanzar a esta fase. Aunque dejaron dudas en la fase de grupos, el equipo dirigido por Louis van Gaal jugó bastante bien contra el equipo estadounidense. El resultado pudo haber sido más abultado si no fuera por falta de contundencia en el remate final. Algo que necesitaran mejorar contra unos de los favoritos de este torneo.

Por su parte, Argentina terminó pidiendo la hora contra Australia en su victoria por 2-1. Lionel Messi volvió a aparecer cuando su selección lo necesitaba. Aparte del gol, pudo tener dos o tres asistencias si no fuera por fallos de los delanteros argentinos. Lautaro Martinez erró dos gran oportunidades de ampliar el marcador. Igual que a los Países Bajos, necesitarán mejorar en su definición si quieren llegar a semifinales.

Sábado, 10 de diciembre

Marruecos vs Portugal, 10:00 am ET

La sorpresa de este Mundial la ha dado Marruecos tras vencer a España en tanda de penales. El conjunto marroquí jugará un cuartos de final por primera vez en su historia. En lo que va del torneo, Marruecos solo ha encajado un gol y fue un autogol contra Canadá. Es un equipo que sabe defender y quedó mostrado contra España. Sabe cómo jugar al contragolpe e incluso tuvo unas oportunidades al final del juego contra España que no supieron concretar. Esa solidez defensiva lo tendrán que demostrar contra Portugal.

Con Cristiano Ronaldo en la banca, Portugal no tuvo problemas en vencer 6-1 a Suiza. Gonçalo Ramos, el jugador que reemplazó a Ronaldo, marcó un hat-trick. Será interesante ver si Fernando Santos decide salir con el mismo equipo contra Marruecos. Portugal se ve un equipo más veloz y sólido sin su estrella que en esta etapa de su carrera, hace poco trabajo defensivo. Será una decisión bastante brava dejar en la banca otra vez a Ronaldo que sigue buscando marcar su primer gol en un partido de eliminatoria en un Mundial.

Sábado, 10 de diciembre

Inglaterra vs Francia, 2:00 pm ET

El último encuentro de los cuartos de final quizás es el que levante las mayores expectativas.

Inglaterra tuvo pocos problemas en ganarle a Senegal 3-0 y parece que llegan en su mejor momento. Los jugadores le han respondido a Gareth Southgate, especialmente Jude Bellingham quien fue integral en la victoria. Unos podrán decir que todavía no se han topado con una selección que le pueda jugar de tú a tú. Tendrán esa oportunidad contra Francia.

El vigente campeón del mundo venció a Polonia 3-1 con una gran actuación de Kylian Mbappé. La estrella del PSG demostró porque ya creen que es el mejor jugador del mundo. Pero Francia no es solamente Mbappé. Olivier Giroud se convirtió en el máximo goleador de Francia y Ousmane Dembélé finalmente está demostrando su potencial. Junto a un sólido mediocampo y defensa, Francia es lo más cercano a un equipo completo que tiene este Mundial. También será interesante ver su rendimiento contra una selección con un nivel similar a la de ellos.

