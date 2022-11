Algunos de los mejores bares y restaurantes en Chicago para ver la Copa Mundial

Estamos a pocas horas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y la emoción se puede sentir a lo largo y ancho del país de cara al domingo, 20 de noviembre.

Para que no te pierdas ni un minuto de los encuentros de tus selecciones favoritas, tienes diferentes opciones.

Puedes seguir los partidos a través de nuestro canal de Telemundo Chicago, Universo y Peacock.

Podrán ver todos los partidos a través de la plataforma de streaming Peacock. Los primeros 12 partidos estarán disponibles dentro de la suscripción gratuita de la app. Telemundo y Peacock presentarán la cobertura de la Ceremonia de Apertura en vivo a partir de las 8 a.m. CT en español.

Los 52 partidos restantes estarán disponibles para los suscriptores de Peacock Premium por un precio mensual de $4.99 más impuestos. No solamente podrán ver los partidos por Peacock, sino también podrán ver la previa y el análisis después de cada partido. Para más información de cómo ver la Copa Mundial desde tu celular, haz clic aquí.

Para los que no tienen televisión o simplemente no estarán en casa en el horario de los partidos, no se preocupen. También les tenemos una lista de algunos de los mejores bares y restaurantes en Chicago donde pueden ver los partidos.

La Peña Restaurante – 4212 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60641 Restaurante Mi Tierra en La Villita – 2528 S. Kedzie Ave., Chicago, IL 60623 The Globe Pub – 1934 W. Irving Park Rd., Chicago, IL 60613 Theory – 9 W. Hubbard St. Fl 1, Chicago, IL 60654 Cleo’s Bar & Grill – 1935 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622 Fadó Irish Pub – 100 W. Grand Ave., Chicago, IL 60654 Moe’s Cantina – River North – 155 W. Kinzie St., Chicago, IL 60654 Mother Hubbard’s Sports Pub – 5 W. Hubbard St, Chicago, IL 60654 Uproar – 1252 N. Wells, Chicago, IL 60610 Timothy O’Tooles Pub – 622 N. Fairbanks, Chicago, IL 60611 The Atlantic Bar & Grill – 5062 N. Lincoln Ave., Chicago, IL 60625 Michaels’ Original Pizzeria & Tavern – 4091 N. Broadway, Chicago, IL 60613

Y si quieres ver el calendario de los partidos de la Copa Mundial en hora de Chicago, haz clic aquí.