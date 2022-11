Copa del Mundo: Estados Unidos necesita que ganar sí o sí contra Irán

El equipo de las barras y las estrellas ha sorprendido gratamente tras sus dos partidos en esta Copa del Mundo.

Desafortunadamente, de poco les ha servido.

Tras los empates frente a Gales e Inglaterra, Estados Unidos está al borde de la eliminación y quedaría fuera del Mundial si no logra la victoria contra Irán.

En los partidos contra Gales e Inglaterra, Estados Unidos fue el mejor equipo. Domino gran partes de los dos encuentros pero esa superioridad no se reflejó en el marcador. Contra Gales, no pudieron aprovechar la ventaja que tuvieron y no marcaron el segundo para hundir al rival. Luego llegó el penal que Gareth Bale convirtió para darle a Gales el empate.

Contra Inglaterra, tras unos 10 o 15 minutos de nervios, logró nivelar el partido y después superar al rival en términos de energía a asociación colectiva. Tuvieron las chances de gol incluso un remate de Christian Pulisic que pegó en el travesaño.

La incapacidad de marcar es la gran razón porque Estados Unidos se juega la vida contra Irán. El partido no será fácil.

Irán controla su propio destino y sabe que con una victoria estará en los octavos de final sin importar lo que pase en el otro partido. Su victoria ante Gales los ha puesto en esa posición.

Uno ya esperaba un partido intenso pero aún más tras la controversia donde la federación de los Estados Unidos cambió la bandera y removió el símbolo de la República de Irán que se dio a conocer en sus redes sociales. El intento detrás del hecho fue para mostrar apoyo a las mujeres del país, peleando por los derechos humanos. Horas después, esas imágenes fueron quitadas.

En la conferencia de prensa previo al partido el técnico Gregg Berhalter y el jugador Tyler Adams fueron preguntados por eso y sobre temas del país. Cuando finalmente se les preguntó algo sobre el partido, Berhalter elogió el conjunto de Irán.

“No te equivoques al respecto, este es un juego de eliminación para ambos equipos, así que va ser un partido de alta intensidad”, dijo Berhalter. “Me ha gustado lo que Irán ha hecho hasta ahora, especialmente en su último partido. Mucho compromiso, muy buen contragolpe, y esperamos un partido muy disputado".

Sobre el papel, Estados Unidos es el mejor equipo. Tiene jugadores de mejor calidad aunque los resultados hasta ahora no lo reflejan. Hay momentos de chispas pero poco más y la evidencia es que solamente han marcado un gol en dos partidos.

Berhalter ha apostado por Josh Sargent y Haji Wright en la delantera. Tendríamos que esperar si le dará a uno de ellos otra oportunidad o se le dará a Jesus Ferreira que no ha disputado un minuto en este Mundial. También veremos si finalmente verá minutos el talentoso Gio Reyna.

La última vez que estas dos selecciones se enfrentaron en un Mundial fue en 1998 en Francia. En aquel entonces, Irán venció a los Estados Unidos 2-1 en lo que fue la primera victoria de Irán en su historia en una Copa del Mundo. Seguramente querran repetir esa historia.

Estados Unidos lo tiene todo para ganar. Le ha faltado ese último toque o ese último pase que acaba en gol. Si logra corregir esos detalles, estará en la siguiente ronda. Si no lo logra e Irán juega con esa presión, será un partido largo.

Estados Unidos necesita un gol tempranero para calmar la ansiedad. Entre más tiempo pase, habrá más ansiedad y quizás algunos errores.

Pero el llamado “equipo de todos” tiene su destino en sus propias manos y no pasar a los octavos de final sería un fracaso dado todo el talento en el equipo.