Saúl “Canelo” Álvarez regresa al ring en pocos meses y esta vez de vuelta a Estados Unidos, cuando dispute su próxima pelea contra Terrence Crawford.

El boxeador mexicano se enfrentará contra el pugilista americano en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada, el 13 de septiembre por el campeonato unificado de peso supermediano.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Este viernes los boxeadores tuvieron su primer careo oficial en Arabia Saudita, en el que cada uno dijo sentirse seguro de vencer, según reseñaron los medios que cubrieron el evento.

"No me vencerá, no se preocupen por eso (…) creo que esta pelea estará en los libros de historia del boxeo, eso es seguro”, dijo “Canelo” Álvarez, reseñó ESPN.

Mientras que Crawford no se quedó quieto: "Seguro que esos cinturones se vienen conmigo, se vienen a casa conmigo", dijo de acuerdo con ESPN.

La pelea será transmitida en vivo por Netflix para todos los suscriptores, sin un costo adicional, anunció la compañía.

Asimismo, adelantaron que “Canelo” Álvarez y Crawford estarán de gira este mes para promover la pelea.

“Antes de esta épica pelea del sábado, Canelo y Crawford realizarán una gira de prensa internacional de tres ciudades, comenzando en Riad, Arabia Saudita, el viernes 20 de junio antes de dirigirse a Estados Unidos para paradas en el Fanatics Fest, en el Javits Center en la ciudad de Nueva York el domingo 22 de junio y en el T-Mobile Arena en Las Vegas el viernes 27 de junio”, informó Netflix.

Las entradas para ver la pelea en vivo desde el Allegiant Stadium, en Las Vegas, ya están a la venta. Los costos de los boletos oscilan entre más de $500 y más de $8,000, según la página StubHub este viernes.

“Álvarez (63-2-2) unificó la división al derrotar a William Scull por decisión unánime en Riad, Arabia Saudí, el 3 de mayo. Crawford, quien es de Omaha, Nebraska, asistió a esa pelea, y el campeón de cuatro divisiones, que tiene un récord de 41-0”, según AP.

Esta sería la segunda pelea de “Canelo” Álvarez bajo su nuevo contrato con Riyadh Season, que podría estarle dejando al menos $400 millones por cuatro peleas este año.