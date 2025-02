Millones de dólares sin reclamar en comunidades hispanas de Chicago: Tesorería de Illinois

En Illinois hay más de 5,000 millones de dólares no reclamados, y parte de ese dinero está en comunidades hispanas del área de Chicago, de acuerdo con la Tesorería de Illinois.

Los residentes de varias ciudades hispanas del área de Chicago y los suburbios podrían tener dinero y no saberlo, por lo que la Tesorería de Illinois recomienda revisar la página de I-Cash para saber si tienen derecho a reclamarlo.

“Hemos visto que hay dinero no reclamado en Pilsen, La Villita, Back of the Yards, Aurora, Elgin, Rockford, Humboldt Park. Recomendamos a toda la gente en el estado y en esas áreas, que revisen nuestra página y busquen su dinero”, dijo Fernando Díaz, tesorero adjunto de la Tesorería de Illinois.

Díaz agrega que también hay negocios y organizaciones sin fines de lucro que pueden tener dinero no reclamado en el estado.

¿Cómo saber si se tiene dinero no reclamado en Illinois?

Los residentes de Illinois pueden entrar a la página I-Cash y buscar con su nombre y la dirección de residencia. En esa búsqueda pueden saber si tienen algún dinero excedente que no se les ha devuelto.

¿De dónde puede provenir este dinero excedente?

El dinero no reclamado puede provenir de diferentes fuentes, explica Díaz.

Por ejemplo, por una póliza de seguro de vida no reclamada, un cheque que se perdió en el correo después de que cambió de trabajo o por refinanciamiento de una propiedad, por mencionar algunos.

“Me pasó a mí que luego de que refinancié mi casa, parte de ese dinero se me debía en un cheque y nunca se me entregó. Pude ir a la página y encontré ese dinero”, relata Díaz.

¿Quiénes se pueden beneficiar de este dinero no reclamado?

El programa está abierto a cualquier residente de Illinois, sin importar su estatus migratorio, incluyendo personas indocumentadas.

“Para reclamar el dinero es necesario poner información del dueño, número de seguro social o de ITIN y dirección. A veces se pide comprobante de que es la persona a la que realmente se le debe el dinero. Lo importante es que se haga el reclamo”, recomienda Díaz.

¿Los indocumentados pueden reclamar dinero no reclamado?

Los residentes indocumentados también tienen derecho a recibir de vuelta el dinero que les pertenece y que no se les ha devuelto, explica Díaz.

Para poder reclamarlo pueden revisar en la página de I-Cash y poner sus datos personales y su número de identificación ITIN.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar el dinero en I-Cash?

Además de los datos personales como nombre, dirección y números de seguro social o ITIN, Díaz menciona que piden copias de las cuentas de banco, o copias de alguna factura de servicios que llegaba a la dirección.

“Hoy día hay muchas familias que son víctimas de fraude, por eso queremos asegurarnos de que la propiedad sea entregada a la persona que le pertenece”, dijo Díaz.

¿Cuántas veces se recomienda revisar la página de I-Cash?

Díaz recomienda que los residentes de Illinois revisen la página de I-Cash al menos dos veces al año, cada 6 meses, para saber si tienen dinero no reclamado.

“Tenemos dinero en varias comunidades latinas de Chicago que sabemos este dinero les puede servir. Les pedimos a las familias que revisen la página web, que le cuenten a sus familiares y amigos y puedan proceder a reclamar el dinero que les pertenece”, señaló el tesorero adjunto.